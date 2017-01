La dirigenza juventina e Max Allegri sembrano essere stregati da De Sciglio: il difensore milanista, che continua a non rinnovare con il Milan, è uno degli obiettivi di Marotta in vista della prossima stagione e se tale trattativa venisse davvero intavolata, tutte gli altri terreni sondati dalla Juve per rinforzare la propria difesa passerebbero in secondo piano. Secondo Sportmediaset, infatti, De Sciglio è il rinforzo ideale numero uno e Marotta tenterà a giugno l'assalto definitivo per strappare il giocatore alla concorrenza: il Milan e il giocatore aspettano e sono consapevoli di ciò, anche perché l'accordo per un eventuale rinnovo sembra davvero lontano.