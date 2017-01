Restyling. La parola chiave per la Juventus a giugno sulle fasce laterali è proprio questa. Perché Dani Alves compirà 34 anni a maggio, Lichtsteiner ben 33 tra due giorni, Evra ha le valigie pronte, Asamoah e Mattiello in quel ruolo non bastano per dare garanzie. Insomma, il solo (e ottimo) Alex Sandro è troppo poco per pensare di avere delle corsie futuribili. Non a caso, Marotta e Paratici stanno spingendo su Kolasinac, obiettivo tra gennaio (lo Schalke resiste) e giugno. Ma per caratteristiche, Mattia De Sciglio è in lista come una prima scelta per la prossima estate.



DESIDERIO BIANCONERO - Adriano Galliani su di lui è stato chiaro: "Vogliamo rinnovare il suo contratto col Milan, la Juve non lo ha mai chiesto". Tutto vero, tutto giusto. Non fosse che i dirigenti bianconeri hanno chiesto più volte all'agente di De Sciglio, Giovanni Branchini, informazioni sul terzino. Per tanti motivi: ha qualità, buon piede, gioca su entrambe le fasce senza alcun problema, ha l'età giusta (24 anni) per decollare eppure già una buona esperienza accumulata. Ancora: è italiano, mica male. Non solo, la sensazione della Juve è che De Sciglio abbia tanto potenziale inespresso. E il suo comportarsi da atleta, la sua educazione, sono tutti i fattori che hanno contribuito a farne una prima scelta per la Juventus. Per giugno, l'assalto è già partito: il Milan proverà in ogni modo a rinnovare il suo contratto in scadenza 2018, la Juve sa che può forzare col giocatore. La partita è appena iniziata.



IL COLPO A ZERO - Se De Sciglio è tra le priorità del mercato che verrà, nella prossima estate la Juventus tornerà a lavorare su un potenziale colpo a parametro zero. Da troppo tempo manca quel tipo di investimento alla Pogba o Khedira, Marotta e Paratici hanno fiutato l'occasione con Leon Goretzka dello Schalke 04. Centrocampista classe '95 già nel giro della nazionale tedesca da tempo, ha il contratto a scadenza nel 2018 e tra un anno può firmare con chi vuole. Lo Schalke punta a rinnovare, lui ascolta offerte sia tedesche che in Premier League. Ma la Juve tornerà a seguirlo e vederlo, sognando il colpo a zero. E guardando al futuro, oltre Zaza, Evra & co.