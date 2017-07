#Juve, finite le visite di #DeSciglio... I tifosi cantano 'Chi non salta rossonero è' ma lui evita #cmdiretta pic.twitter.com/VqC8ESSgue — calciomercato.com (@cmdotcom) 19 luglio 2017

Ieri in casaè stato il giorno di Wojciech Szczesny,. Il terzino classe '92 è rientrato in Italia dalla tournée col Milan e ha raggiunto Torino. Questa mattina si sottoporrà alle visite presso il J Medical, prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà per le prossime cinque stagioni ai bianconeri, che per lui pagheranno 12 milioni di euro più bonus. Calciomercato.com segue LIVE la prima giornata da juventino di De Sciglio, con il suo inviato Nicola Balice.- Si sono concluse dopo circa 5 ore le visite mediche di Mattia De Sciglio, che si appresta ora a firmare che lo legherà alla Juventus per le prossime 5 stagioni. A breve è attesa l'ufficialità del suo trasferimento dal Milan.- Mattia De Sciglio è ancora all'interno della struttura del J Medical, dove nel pomeriggio concluderà le visite mediche.Stanno proseguendo le visite mediche di Mattia De Sciglio al J Medical.La Juventus ha voluto dare il suo benvenuto a De Sciglio attraverso un tweet.Mattia De Sciglio è arrivato al J Medical, pronto per iniziare le visite e diventare un nuovo giocatore della Juventus.