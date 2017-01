Kolasinac è il nome caldissimo. Per adesso (si spera) o per giugno, ma non sarà l'unico innesto in difesa. Ci saranno altri volti nuovi e uno di questi potrebbe essere Matteo Darmian, che, di fatto, non ha mai visto nascere il feeling con l'Old Trafford. Il rientro di Luke Shaw lo relegherà nuovamente in panchina e Moutinho non si opporrà a una sua partenza. La Juve resta vigile e attenta, pronta a mettere sul piatto 10-12 milioni di euro. Somma che dovrebbe accontentare il Manchester United. La Vecchia Signora, però, deve prestare attenzione: c'è anche la concorrenza dell'Inter.