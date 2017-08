Dario Del Fabro, difensore classe '95 di proprietà della Juventus approdato al Novara in prestito, parla al sito ufficiale del club azzurro: "Voglio subito ringraziare il presidente De Salvo, il direttore Teti e mister Corini per l'opportunità che hanno deciso di darmi, starà a me darmi da fare e mettermi a disposizione della squadra. Ho avuto un percorso importante che mi ha portato a giocare in A e maturare in B", racconta Del Fabro al sito ufficiale del Novara. Ho avuto l’opportunità di scendere in campo anche in Inghilterra con il Leeds, quindi nonostante la mia giovane età ho alle spalle una discreta esperienza. Se ho parlato con Lisuzzo? A Pisa è stato un punto di riferimento e mi ha aiutato a crescere molto. Quando ho saputo di questa possibilità l'ho sentito e lui mi ha parlato molto bene della città e della società visto che riserva un ottimo ricordo di quando giocava qui. Non vedo l’ora di cominciare, spero di fare un grande campionato con questa maglia".