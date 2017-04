Alessandro Del Piero è stato protagonista di tante imprese con la Juventus in Europa. Oggi, alla vigilia della sfida di andata dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona, parla delle possibilità dei bianconeri: "Il Barcellona è favorito, ma la Juve è una grandissima squadra e sa sfruttare certe occasioni. Il ricordo di Berlino non sarà un peso, la squadra è cambiata". La difesa migliore della competizione può fermare il tridente blaugrana? "Non c'è difesa che tenga contro questi fenomeni, individualmente sono imbattibili, vanno sconfitti da squadra".



A proposito di squadra, quella di Massimiliano Allegri è cambiata radicalmente con il 4-2-3-1: "E' un modulo che utilizza tutto il potenziale offensivo, ha cambiato la mentalità della squadra. Guardate Mandzukic quanto si sacrifica in difesa". Su Dybala, invece: "Può essere tra i migliori del mondo, ha la testa e il talento dei grandi. Spero possa restare a Torino il più a lungo possibile, ma anche a Madrid o a Barcellona sarebbe protagonista". Poi aggiunge: "Non ho ancora visto tanti gol alla Del Piero come nella magica Champions del 1996, se Paulo ci riesce sarò pronto ad applaudirlo". E' passato decisamente troppo tempo dall'ultimo titolo in Europa dei bianconeri: "E' una maledizione, anche se ultimamente è un problema di tutte le italiane". Sul proprio futuro dice: "Allenare non è la mia strada al momento". Ed infine un attestato d'amore per la sua ex squadra: "Nessuna squadra ha tentato di portarmi via da Torino, sapevano che non me ne sarei mai andato dalla Juventus".