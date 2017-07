Alessandro Del Piero, ex attaccante e capitano della Juventus, parla a Sky Sport del mercato bianconero e di Leonardo Bonucci, fresco di trasferimento al Milan: "Dal punto di vista tecnico non riesco a capacitarmi di questo passaggio, ma se è accaduto tutto così velocemente c'è qualcosa che a noi sfugge. Non credo che possiamo dare una motivazione completa, ci sono aspetti da analizzare dal punto di vista del tifoso e dal punto di vista della società. Bonucci è il difensore italiano più forte, certamente il più internazionale. Certamente c'è stato un colloquio con Allegri e con la società di mezzo. Quello con il Palermo è un episodio che ha lasciato tutti perplessi ma non credo sia l'unica motivazione ma di sicuro c'è stato qualcosa prima".



"Bonucci ha vinto tantissimo, è un leader dal punto di vista morale ed è una figura molto juventina, complimenti al Milan perché a livello tecnico e morale è un colpo importante. Lo scorso anno la Juve ha preso Higuain e Pjanic rafforzandosi e togliendo forza alle dirette concorrenti, oggi è avvenuto il contrario ed è la stranezza che ha contraddistinto questo passaggio".