Alessandro Del Piero, storico capitano e bandiera della Juventus, ha parlato ieri sera ai microfoni di Sky Sport. Argomento chiave, naturalmente, Leonardo Bonucci, che Alex - scosso e sorpreso - ha commentato così: "Se me l'aspettavo? No, non penso che posso aggiungere altro... Come lo vedo? Cosa fare? Come fare non lo so, da juventino non la vedo una gran cosa, capita così come un fulmine a ciel sereno. Bo, è una roba che proprio non so, sembrava uno scherzo, noi oggi eravamo qui a preparare questa partita (Star Sixes) ed è arrivata la notizia. Molto molto sorprendente, poi vediamo cosa accadrà, ma non avrei mai pensato che potesse accadere".