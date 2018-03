La prestazione di Alex Sandro contro la Spal è stata decisamente non all'altezza.Un calo di rendimento palese quello dell'ex Porto che oltre a non essere mai stato in partita dal punto di vista tecnico è fisico e sembrato spaesato e poco concentrato. Le voci di mercato della scorsa estate e di gennaio non hanno certo aiutato. il suo rendimento A tratti, in questa stagione, Alex Sandro è sembrato quasi un corpo estraneo alla squadra e ora la Juve pensa a quale sia la scelta migliore per gestire il futuro del brasiliano.