La Juventus osserva da vicino Tiemoué Bakayoko. Come scrive Tuttosport, emissari dei bianconeri saranno allo Stade Luis II questa sera per assistere al match tra i monegaschi e l'Ajaccio. Difficile però pensare di strappare il francese nel mercato di gennaio. Il Monaco infatti non vuole vendere il centrocampista 22enne sul qualche c'è anche l'interesse del Chelsea di Conte alla ricerca di un giocatore 'box-to-box' che possa far tirare il fiato a Kante e Matic. A giugno si prospetta un derby di mercato tra la Juve e il suo vecchio allenatore.