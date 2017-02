Secondo quanto si legge oggi su Eurosport, il centrocampista Blaise Matuidi potrebbe tornare ad essere un obiettivo della Juve nel mercato estivo: non dimentichiamoci, infatti, che la dirigenza bianconera aveva praticamente ufficializzato il colpo negli ultimi giorni dello scorso agosto, per poi vedersi negare l'approdo del francese a Torino per colpa di un clamoroso dietrofront del Psg. Marotta e Paratici, comunque sia, sembrano intenzionati a ripresentare un'altra offerta in quel di Parigi in vista della prossima estate, sperando questa volta in un lieto fine, in quanto il centrocampista classe 1987 rimarrebbe comunque un'ottima soluzione per rafforzare la mediana juventina, anche se i primi obiettivi restano Tolisso e Verratti.