La svolta sembra essere arrivata in casa Juve. È finita l'era del 3-5-2: il futuro è a quattro, 4-3-1-2 o 4-2-3-1 che sia. L'era della BBC, però, non è ancora conclusa. Anzi, per Barzagli, Bonucci e Chiellini questo è il momento di superarsi ancora. Reinventandosi. Ora i posti sono due, e tutti devono fare il massimo per guadagnarsi la maglia da titolare. Bonucci è praticamente intoccabile, ma storicamente ha mostrato di fare più fatica a quattro. Dovrà crescere ancora, nonostante queste prime uscite con il 4-2-3-1 siano state per lui molto positive. Per Barzagli e Chiellini, invece, c'è anche il nemico età. Oltre che una concorrenza incalzante, rappresentata, su tutti, da Daniele Rugani. L'ex Empoli quando ha giocato ha sempre brillato. E dalla Coppa d'Africa torna Benatia.