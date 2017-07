Un altro nome destinato a sfumare per la difesa della Juventus. Il dopo-Bonucci è ancora rappresentato da... chi c'era già, da Benatia a Rugani con massima fiducia da Allegri; tanto che De Vrij è tagliato fuori dalla lista bianconera, non c'è alcuna proposta per Manolas e si è bloccata sul nascere anche un'idea spuntata nei giorni scorsi. A meno di clamorosi colpi di scena, José Maria Gimenez non arriverà in bianconero né alla Roma che pure era stata accostata al centrale difensivo classe '95 dell'Atlético Madrid.



INTOCCABILE - Pur essendo molto apprezzato dalla Juventus, Gimenez non lascerà Madrid. La scelta dell'Atlético è stata comunicata da settimane agli agenti del difensore uruguaiano (comunitario), ovvero da quando è stata annunciata la conferma del blocco del mercato in entrata per i rojiblancos. La dirigenza del club spagnolo infatti non vuole lasciare Simeone senza difensori in caso di emergenze, vedi Savic e Godin oltre a Gimenez; in più, conta molto sull'uruguaiano e spera di rinnovare presto il suo contratto che va a scadenza nel giugno 2018. Ma non lo vende, perché non potrebbe prendere sostituti. Con buona pace della Juve...