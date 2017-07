Rodrigo Bentancur sarà a Vinovo nella giornata di domani. Il centrocampista uruguaiano sosterrà le visite mediche assieme agli altri giovani aggregati con la prima squadra e sarà regolarmente tesserato dalla Juventus nelle prossime ore. Come riporta La Stampa la Juve non ha intenzione di cedere il giocatore in prestito, almeno per ora, visto che Allegri vuole prendersi tutto il tempo possibile per valutarlo durante la preparazione estiva.