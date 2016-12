Domani sarà il giorno di Tomas Rincon alla Juve. Come riporta Sky Sport, il centrocampista venezuelano del Genoa sosterrà domani le visite mediche per la società bianconera: sarà lui il primo rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri.



Terza squadra europea per il General, dopo l'esperienza all'Amburgo prima e al Grifone poi. In Italia dal 2014, ora è pronto al grande salto. Prestito con obbligo di riscatto, 2 milioni subito, tra i 7 e gli 8 a gennaio. Prima le visite, poi la firma: il futuro di Rincon è bianconero.