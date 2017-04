L'infortunio di Pjaca poteva offrire un'occasione importante a Moise Kean, ma anche il classe 2000 è rimasto bloccato in infermeria a causa di una botta alla caviglia rimediata al Torneo di Viareggio. I tifosi bianconeri lo aspettano e finalmente Kean torna a disposizione. Dopo la convocazione con tribuna contro il Genoa, l'attaccante scenderà nuovamente in campo. Stavolta con la maglia della Primavera, per un Juve-Pescara privo di implicazioni di classifica, ma importante per mettere minuti nelle gambe,