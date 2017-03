Gigio Donnarumma e Mattia De Sciglio. Sono questi due degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione. A scriverlo è oggi Il Giornale, secondo il quale il portiere è nel mirino di Marotta. Raiola, però, ha un solo problema, la presenza di Buffon titolare alla Juve fino all’estate del 2018. Prima di quella data, che coincide con la scadenza del contratto, non può trasferire Donnarumma a Torino, perciò deve negoziare un eventuale rinnovo con clausola rescissoria annessa non potendo portare via il giovanotto a costo



DE SCIGLIO - Da monitorare la situazione De Sciglio. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 è tutt'altro che scontato, in primis perchè il diretto interessato non ha espresso in modo chiaro e trasparente la volontà di restare a Milanello. Anzi, valuta la possibilità di sposare un nuovo progetto. Da Vinovo arrivano segnali importanti, De Sciglio potrebbe essere il terzino del futuro della Juventus.