Il dopo Buffon non è ancora arrivato, ma la Juve lo programma già. Non è un segreto, come non è un segreto che l'obiettivo numero uno, il sogno, sia Gianluigi Donnarumma. Il classe '99 del Milan è l'astro nascente del nostro calcio tra i pali e la Vecchia Signora non può resistere al fascino di quello che sembra destinato a essere il futuro numero uno della nazionale italiana e non solo. Non è un'impresa semplice, ovviamente, ma i contati con Raiola, come riporta Tuttosport, tra un affare e l'altro sono già iniziati. La Juve spera di trovare in lui un alleato, ed è pronta a mettere sul piatto una cifra simile a quella che fu necessaria per portare Buffon all'ombra della Mole: 50 milioni di euro. Potrebbero non bastare, ma l'assalto è iniziato. Con Raiola ago della bilancia.