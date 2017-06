Da tempo si parla di una Juve che dovrà affrontare il dopo Buffon. Da diverse stagioni è partito il toto-erede, intanto lui rimane sempre il più forte ed anzi rilancia a 39 anni suonati la sua candidatura al Pallone d'Oro. E fino al 2018, senza se e senza ma, sarà ancora lui portiere titolare e capitano della Juve come della Nazionale. Nel frattempo, con molta più rapidità andrà affrontata la questione legata al suo vice: Neto scalpita, vuole giocare di più, in tempi non sospetti ha chiesto al cessione. Su di lui c'è forte l'interesse del Napoli, la Juve preferirebbe una cessione all'estero liberando così agilmente anche un posto da extracomunitario ma non si metterà di traverso a fronte di un'offerta ritenuta adatta che convincerà anche il portiere brasiliano: si tratta a partire da 10 milioni in su. Dovendo così rimpiazzare Buffon domani e Neto oggi, ecco che la Juve spera di poter risolvere entrambi i problemi con la stessa mossa in entrata.



IDEA SZCZESNY - In tal senso, molto più che un'idea è quella legata a Wojciech Szczesny. Il portierone è prossimo al rientrare alla casa base Arsenal, il rinnovo di Wenger lo taglia fuori dal proprio prolungamento di contratto in scadenza nel 2018 ed è ormai all'ultima finestra di mercato che permetterà ai Gunners di incassare dalla sua cessione: attualmente ancora a circa 15 milioni la richiesta, avviati contatti con il suo entourage sulla base di un quadriennale da oltre 3 milioni netti a stagione. Ed un progetto, soprattutto, che parla di una stagione di transizione accettando la maglia numero dodici prima di raccogliere l'eredità di Buffon dopo il Mondiale. La Juve lavora per abbattere i costi, valutando con sempre più attenzione un'operazione che la porterebbe ad avere realmente due portieri titolari.



DA MERET A DONNARUMMA - Rimangono in ogni caso nel mirino anche profili giovani ma già assolutamente pronti. Si è complicata ma resta una priorità per la Juve la pista che porta a Meret. Dall'intesa praticamente raggiunta nella prima parte di stagione con l'Udinese si è arrivati ad una valutazione triplicata e vicina ai 15 milioni, con lo stesso Meret che pure preferirebbe una piazza dove giocare con continuità in serie A. I friulani dal canto loro vorrebbero lanciarlo titolare l'anno prossimo, intanto la trattativa con la Juve è sempre aperta e continua nonostante il gioco al rialzo dei Pozzo e la concorrenza spietata. E se si pensa ad un dopo-Buffon, non si può che tenere un'icona aperta anche nel file che conduce a Gigio Donnarumma: situazione incandescente in casa Milan, Juve sempre attenta e alla finestra per non lasciar nulla di intentato.