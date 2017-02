Dopo il lungimirante acquisto di Mattia Caldara, che terminerà la stagione con la maglia dell'Atalanta per poi approdare in bianconero a giugno, la Juventus, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe vicina a mettere a segno un altro colpo importante in prospettiva per rinforzare la propria linea difensiva, vista la non più rosea età di alcuni giocatori: stiamo parlando del difensore centrale classe 1997 Lyanco, in forza al San Paolo e perno del pacchetto arretrato della Nazionale brasiliana under 20. Juventus e San Paolo sono vicinissime all'accordo e, nel caso in cui i dettagli venissero limati, il giovane verdeoro sarà pronto ad arrivare a Torino già la prossima estate.