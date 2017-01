Fabio Cannavaro, dopo il rifiuto da parte di Nikola Kalinic al trasferimento al Tianjin Quanjian, ha già pensato a come rimediare al mancato colpo di mercato in attacco. S econdo quanto riportato dal QS , il club cinese è pronto a offrire 28 milioni di euro alla Juve per il cartellino di Mario Mandzukic . Il croato non sarà ceduto, con ogni probabilità, durante questa sessione di calciomercato: ma a giugno i bianconeri potrebbero valutare la proposta della società asiatica.