La finale di Doha incombe, ma questo non fa rallentare la Juve sul mercato. Anzi, in vista di gennaio i bianconeri raddoppiano. L'obiettivo, come rivela Tuttosport, è quello di fare due regali ad Allegri in mezzo al campo. Aprire con Witsel, per cui dovrebbe essere questione di giorni, e chiudere con uno tra Tolisso e N'Zonzi. Occhio, però, anche a Matuidi, mai definitivamente tramontato, e a un possibile ritorno in auge di Rabiot.