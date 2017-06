Douglas Costa si avvicina sempre di più alla Juventus. Intanto però, da Monaco di Baviera, non sembrano particolarmente preoccupanti del possibile addio del brasiliano. I motivi li spiega Kicker: “Dopo una buona partenza Douglas Costa non ha saputo rispettare le aspettative. Nella stagione 2015-16 il giocatore era stato utilizzato in Bundesliga per 27 volte (23 dal primo minuto), lo scorso anno invece appena 23 (14 dal primo minuto)”.