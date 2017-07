La Juventus ha chiuso il colpo Douglas Costa. L'esterno d'attacco brasiliano è arrivato oggi a Torino per la firma con il club bianconero e mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Un affare complesso, che vede la Juventus prelevarlo in prestito biennale oneroso a 6 milioni di euro con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo a determinate condizioni, fissato a 40 milioni.



Ma Douglas Costa è soltanto l'ultimo di un elenco in realtà non troppo lungo di giocatori brasiliani messi sotto contratto dalla Juventus. Sì perchè la storia del club bianconero vanta storie di colpi riusciti, ma anche di grandi flop fra gli acquisti verdeoro. Da Nené ad Altafini, da Emerson a Felipe Melo, da Dani Alves a Lucio, qual è il brasiliano che ha fatto meglio in bianconero? Eccoli, nel nostro video.