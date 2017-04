Il mercato della Juve è pronto a entrare nel vivo. Giocare d'anticipo è una delle armi più importanti nella strategia di Marotta e Paratici. L'altra è saper sfruttare le occasioni. Due situazioni che, unite, potrebbero portare Douglas Costa a diventare ben presto uno degli obiettivi più caldi per quel che riguarda il mercato bianconero. Che prevede un grande acquisto nel pacchetto degli esterni d'attacco, o per meglio dire almeno un grande acquisto: si lavora ai fianchi la Lazio per Keita, si prepara a far vacillare la resistenza della Fiorentina con 50 milioni e un progetto da star per Bernardeschi, si studia la situazione appunto di Douglas Costa. In un contesto che vede la Juve molto attenta al brasiliano, forte anche di ottimi rapporti col Bayern per una strategia finale chiara che si può riassumere in un solido pensiero: se il club tedesco davvero dovesse decidere di lasciarlo andare, allora Marotta e Paratici sarebbero in prima linea per portarlo a Torino.

ASSE CALDO – Il brasiliano sembra intenzionato a lasciare Monaco di Baviera. L'amore con Carlo Ancelotti non è mai sbocciato, ciò nonostante anche in questa stagione ha confermato di essere un giocatore di primo livello anche in ambito internazionale. Il suo entourage ha avuto modo di sondare il terreno con tanti top club, dal Manchester City al Barcellona arrivando fino alla Juve, dove pare aver trovato un'unione di intenti piuttosto elevata. Ma il rapporto col Bayern è tale che di effettuare sgarbi a Rummenigge and co, Marotta non ci pensa neanche. Piuttosto, tra un Coman ed un Benatia da riscattare definitivamente, i contatti non sono mai cessati sull'asse Torino-Monaco di Baviera ed una richiesta di informazioni riguardo Douglas Costa è stata effettuata. La risposta del Bayern è stata d'attesa, in questo momento non è ancora in vendita ma presto lo potrebbe essere anche considerando il mercato in entrata dei tedeschi. E quando lo sarà, la Juve avrebbe un canale privilegiato conquistato negli anni e consolidato nel tempo.



@NicolaBalice