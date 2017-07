Massimo Drago, allenatore del Crotone nel 2013-14, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha raccontato il primo Federico Bernardeschi, che proprio con lui ha esordito: "Io e Fede ci siamo anche presi male, una volta. Ma abbiamo un buon rapporto ci siamo sentiti anche l'altro giorno per sms... Lo feci esordire in Serie B: servì un assist e segnò un gol. Dopo la gara mi disse: 'Mister se questa è la Serie B io farò fatica...'. No Fede, gli dissi, tu hai tante e tali doti che ce la farai. Alla fine segnò 11 rei. Mi disse così perchè aveva fatto tanto e non gli bastava. Lui non si accontenta mai, non si tira mai indietro ed è pronto a imparare, sempre".



LA SCINTILLA - "Eravamo ad Avellino, all'intervallo si lamenta di ricevere pochi palloni. Io lo attacco verbamente: era lui che si muoveva male. Dove lo posizionavo? Esterno d'attacco a destra nel 4-3-3 o 4-2-3-1: il suo posto migliore è lì, dove rientra col sinistro, alla Robben. Uno come lui ha la capacità di ricorprire tutti i ruoli offensivi, ma da trequartista deve ancora imparare certi movimenti, stare spalle alla porta non è ancora roba sua, con il tempo, potrà farlo".



LA 10 - "Non avrebbe problemi, ma sarebbe meglio non subito: ha bisogno di un anno di studio, di capire i campioni, deve prendere la prima annata come una tappa di crescita. Il resto arriverà".