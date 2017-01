Come dichiarato dal presidente dei siciliani Gaetano Cutrufo la scorsa settimana, il Siracusa Calcio è pronto a dare il via ad un sodalizio c on la Juventus , con la possibilità dell'acquisto a titolo temporaneo di alcuni giocatori della Primavera bianconera. Secondo quanto riportato da Goalsicilia.it , due di questi potrebbero essere King Udoh e Bnou Marzouk , rispettivamente classe '97 e '96, entrambi di professione centravanti.