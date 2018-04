A gennaio sono rimasti in silenzio, pochi movimenti, la quiete prima della tempesta. Perché Marotta e Paratici stanno preparando un'estate di fuoco per la Juventus che tornerà ad agire con forza sul mercato, non senza qualche addio (non mancheranno i saluti) ma con un desiderio in particolare: rinnovare il centrocampo con una spesa relativamente bassa. Perché se alcune idee sono già lontane (vedi Fabinho), la Juve sta spingendo sugli obiettivi più concreti con un 'piano dei desideri' in testa da mesi.



NON SOLO CAN - La priorità infatti è definire una volta per tutte il discorso Emre Can con tanto di firma e annuncio ufficiale: la Juve ha dato il suo ultimatum al centrocampista, Klopp è tornato a sperare per il rinnovo col Liverpool ma non filtrano segnali in questo senso, anzi. La Juventus fa fede alla parola data dal centrocampista tedesco ormai mesi fa e aspetta l'autografo sul quinquennale al più presto. E poi il secondo acquisto: Lorenzo Pellegrini è il nome forte, un pallino dei dirigenti bianconeri che si può prendere con una clausola rescissoria che va dai 25 ai 29 milioni. La Roma sta provando a rinnovare il suo contratto per blindarlo, la Juve invece spinge e conta di stringere: con poco più di 30 milioni complessivi (le commissioni dell'affare Emre Can sono elevate come tutte le operazioni a parametro zero), possono arrivare due centrocampisti di spessore. Il piano della Juve recita così, senza dimenticare Cristante come jolly in corsa con Pellegrini, italiano e apprezzato da Allegri che lo ha lanciato da ragazzino. Un altro colpo che si aggira su quelle cifre, la Juve ci ragiona e gioca su più tavoli. Con due colpi nel mirino per poco più di 30 milioni.