Non si tocca. La Juventus ha dovuto ribadire il concetto più di una volta, negli ultimi giorni di mercato, sul suo gioiellino classe 2000, Moise Kean. L'attaccante delle giovanili bianconere, protagonista del debutto record in Serie A quest'anno, è stato infatti corteggiato a più riprese dal Crotone con il ds Ursino che lo ha chiesto per ben tre volte a Marotta e Paratici alla fine di gennaio, trovando una porta chiusa. Lo stesso è valso per un club di Bundesliga, in Germania, interessato a Kean in prestito ma con la Juventus sempre convinta di farlo crescere in casa. Altra porta chiusa.



ORA IL CONTRATTO - Adesso, infatti, ci sarà da pianificare il futuro di Moise. Un ruolo fondamentale lo avrà ancora Mino Raiola, suo agente, pronto ad incontrare i dirigenti bianconeri entro le prossime settimane per il primo contratto da professionista di Kean. Una mossa ormai praticamente sicura, cui far seguire un programma di crescita per l'attaccante decidendo anche le potenziali mete per un prestito futuro, che Raiola vorrebbe a livello molto importante in un top campionato europeo. Se ne parlerà ancora. Intanto, porte chiuse: Kean non si tocca, per adesso...