Bentancur arriverà, Tolisso è l'obiettivo numero uno, ma nella testa di Paratici e Marotta c'è anche un altro colpo per il centrocampo. L'identikit è delinato: giovane e di grandissima qualità. La lista è lunga, ma in cima ci sono due nomi, che convincono in pieno la dirigenza bianconera. Il primo è quello di Mahmoud Dahoud, centrocampista classe '96 in forza al Borussia Monchengladbach, il secondo quello di Tiémoué Bakayoko, classe '94 del Monaco. Per entrambi, come riporta Tuttosport, c'è già stato un timido approccio, ma la risposta è stata la stessa in entrambi i casi: "Se ne parla solo in estate". E allora tutto rinviato a giugno, quando, oltre a Tolisso, potrebbe arrivare un altro gioiellino.