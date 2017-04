Paulo Dybala ha rinnovato con la Juve. La firma più attesa è arrivata, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, in attesa solo dell'annuncio. D'altronde, giorni migliori non potrebbero esserci per annunciarlo se non quelli immediatamente successivi alla serata che lo ha visto imporsi sulla ribalta di tutto il mondo come il vero nuovo fenomeno del calcio mondiale. PauloDybala21 è il marchio lanciato poche settimane fa con il suo sito. Ed ora il marchio è solo uno, simile ma sostanzialmente diverso: #JuveDybala2021...

LA TRATTATIVA - È stata una trattativa lunga e ricca di ostacoli. Più del previsto, molto più dello sperato. La quadra poi è stata trovata definitivamente prima della sosta, nei termini anticipati da Calciomercato.com: un ingaggio da 7 milioni netti a stagione con prolungamento al 2021. Ed un ruolo sempre più al centro del progetto Juve, come conferma anche la scelta di annunciare il rinnovo proprio salvo cambi di programma, proprio tra una sfida e l'altra col Barcellona. Questo il periodo scelto una volta trovata l'intesa, la prestazione di ieri ha reso ancor più perfetto e tempestivo il progetto mediatico che già vedeva il volto di Dybala assoluto protagonista della campagna mediatica 'It's Time' lanciata proprio per caricare tutto l'ambiente bianconero in vista della doppia sfida al Barcellona.

MESSAGGIO JUVE – Non parte, non è in vendita, rimane qui. Questi i messaggi lanciati dalla Juve a proposito di Dybala con questo rinnovo, inseguito a lungo ma giunto proprio in questo momento e quindi nel momento più giusto. Niente Real dunque, soprattutto niente Barcellona. A meno che, in corso Galileo Ferraris non arrivi un'offerta indecente, ma indecente per davvero tanto da renderla irrinunciabile. Ben oltre quindi lo standard Pogba, tale da riscrivere sensibilmente la storia del calciomercato internazionale. Dopo questo rinnovo e pure dopo la doppietta di ieri sera serviranno almeno 120 milioni e probabilmente non basteranno. Ma per quel che sarà, c'è tutto il tempo di aspettare. La certezza intanto è solo una: ieri è stata la notte della Juve di Dybala, oggi è il giorno della Juve e di Dybala.