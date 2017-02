La prima volta non si scorda mai. La memoria di Pauloè di ferro in tal senso, con tutte quelle prime volte da predestinato che ha vissuto nella sua carriera. Una in particolare è stata celebrata dalla Joya in queste ore, quella legata alla sua prima tripletta che Dybala ricorda su Twitter: era il 10 ottobre 2011, realizzata con la maglia dell'Instituto de Cordoba contro l'Atlanta nella partita vinta 4-0 con tre reti da rapace d'area di rigore dell'attuale numero 21 della Juve.