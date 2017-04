Paulo Dybala ha regalato parole confortanti per qualsiasi tifoso della Juventus in vista del ritorno dei quarti di finale contro il Barcellona a TyC Sport: "Per fortuna mi sono allenato con la squadra, probabilmente giocherò al 100% contro il Barcellona". Poi, riguardo il recente rinnovo fino al 2022 con i bianconeri, ha aggiunto: "Il rinnovo è stata una mia scelta, la Juventus non ha niente da invidiare a Real Madrid, Bayern Monaco o Barcellona. Ho parlato con loro e gli ho detto che volevo rimanere, sto molto bene qui alla Juventus".