La Uefa ha stilato la classifica degli attaccanti più prolifici di questo inizio di stagione. In Spagna, Leo Messi è in vetta alla classifica con 5 gol complessivi In Germania il nuovo capocannoniere con 5 reti è Robert Lewandoski del Bayern Monaco, mentre a guidare la classifica dei bomber in Inghilterra con 5 reti sono Romelu Lukaku del Manchester United e Sergio Agüero del Manchester City. La testa della classifica marcatori della Serie A parla argentino, con Paulo Dybala della Juventus salito a quota 8 gol dopo la tripletta nel successo per 3-1 contro il Sassuolo, ma c'è chi ha fatto meglio della Joya. Il bomber più prolifico in assoluto dei primi cinque campionati d'Europa è Radamel Falcao che in Ligue 1 col Monaco ha messo a segno ben 9 gol in 6 partite.