Al termine dello 0-0 della Juventus contro il Barcellona, Paulo Dybala ha parlato a Premium Sport: "Siamo veramente contenti di quest'impresa con il Barcellona. Sapevamo che dovevamo essere solidi in difesa, e lo siamo stati. Non prendere gol contro una squadra così non è semplice. Messi? Non ci ho parlato. L'ho solo salutato perché siamo compagni di Nazionale. Chi vorrei in semifinale? Vediamo cosa dirà il sorteggio, non abbiamo una squadra preferita".