La Juventus si gode la coppia d'attacco formata da Dybala e Higuain. I due argentini hanno segnato 31 gol in Serie A ma, come si legge sul Corriere dello Sport, c'è chi in Europa ha fatto meglio: analizzando i maggiori campionati, hanno segnato di più Salah-Firmino del Liverpool (37 gol), Kane-Son del Tottenham (36) e Aguero-Sterling del Manchester City (36) in Premier League. Una rete in meno dell’HD per Lewandowski-Wagner del Bayern Monaco (30) in Bundesliga. In Italia, la Lazio ha un tandem con più gol (33), ma in questo caso si passa dalle 24 reti di Immobile alle 9 di Milinkovic-Savic: in pratica Ciro fa coppia da solo.