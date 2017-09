Alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Barcellona l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, presenta la sfida coi blaugrana in conferenza stampa. LIVE su Calciomercato.com le parole dell'attaccante argentino.



SULL'ANNO SCORSO - "Ora devo confermarmi, quello che ho fatto l'anno scorso non se lo aspettava nessuno, ora devo ripetermi. Affrontare il Barcellona è difficile, ma sappiamo che dovremo approofittare delle opportunità che avremo. Per me non cambia niente, cerco sempre di giocare allo stesso modo e lavorare sia in fase difensiva che offensiva".



IL NUOVO BARCELLONA - "Il Barça ha perso un giocatore importante come Neymar, ma lo sta sostituendo con altri giocatori importanti ed è sempre il Barça. Bisogna rispettarlo per quello che è: la storia, il nome, la fama. Credo si stia difendendo bene perchè dall'inizio del campionato non ha preso nessun gol in questo stadio e quindi noi dovremo approffittare al massimo del possesso palla e cercare di difenderci perchè hanno dei giocatori che se vengono lasciati liberi possono fare male".



FUTURO AL BARCELLONA - "Giocare nel Barcellona con Messi? Ho il piacere di giocare con Messi in Nazionale e può insegnarmi molto. Non so cosa succederà nel futuro, ora sono felice qui e ho scelto un numero molto importante. Non so se il Barcellona mi ha voluto davvero in estate, a me nessuno ha mai detto niente. Giocare col 10 per me è un onore, visto anche i grandi giocatori che lo hanno portato in passato".



SU BENTANCUR - "Lo conoscevo anche prima, stiamo spesso insieme, beviamo il mate. Spero riesca a trovare spazio".



SUL MOMENTO - "Personalmente mi sento molto bene, ho fatto un grande ritiro perché sapevo che questo è un anno importante sia per la Juve che per il Mondiale. Sto cercando di fare il massimo e crescere, so che può essere un anno importante anche a livello personale".



LUI E NEYMAR - "Io e Neymar futuro del calcio? Devo solo continuare a lavorare duramente e migliorarmi, non è facile tenere questo livello".



SUI GOL - "Mi sento molto bene fisicamente e ho fiducia in me stesso, penso prima alla giocata e ho grandi compagni che mi aiutano tantissimo. Mi aiutano tutti in tutti i sensi".



SU MESSI - "Ronaldo e Messi giocheranno ancora qualche anno, cercherò di avvicinarli il prima possibile, ma non sarà facile. Con Messi in nazionale non ho parlato di queste sfide, pensavamo solo all'Argentina. E' difficile giocare con Messi, perché entrambi giochiamo nella stessa posizione. Sicuramente devo adattarmi io a lui. Messi lo vedo sempre bene, non c'è bisogno di commentare quello che ha fatto nell'ultima partita. Non sarà per niente facile affrontare lui, così come tutto il Barcellona. Dobbiamo rispettarli molto, hanno perso Neymar, ma lo sostituiranno adeguatamente".