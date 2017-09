Paulo Dybala è la luce della Juventus in questo inizio di stagione. La magia numero 10 lo ha portato nell'Olimpo dei grandi e lui sta ripagando la fiducia a suon di super prestazioni. Tanto da essere paragonato a Messi, o meglio da esserne l'erede, intanto lui risponde: "Io con Messi? Per fortuna ci posso giocare in nazionale e per me è un grande piacere perché posso imparare tanto. Con Messi non ho parlato in nazionale della partita perché eravamo contrati sull'Argentina e dopo non abbiamo avuto modo. E' difficile giocare con Messi perché giochiamo nella stessa posizione e quindi sono io che dovrà adattarsi a lui e farlo bene ogni volta che io giocherò con lui".