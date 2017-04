L'attaccante della Juve Paulo Dybala ha parlato dopo la vittoria contro il Barcellona: "Siamo stati perfetti, abbiamo fatto una grandissima partita e sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Il risultato è positivo per il ritorno, ma dovremo stare attenti perché sappiamo come sono i blaugrana nel loro stadio: noi, però, siamo forti. Da bambino sognavo momenti come questo. Stiamo facendo bene e un risultato del genere ci dà la carica giusta per raggiungere i nostri obiettivi".



Alle tv spagnole, ha poi aggiunto: "Messi è Messi, io sono Paulo". Il Barcellona nel suo futuro? Dybala fa un annuncio: "Voglio dire che il mio rinnovo con la Juve è molto vicino, voglio continuare a dare gioia ai miei tifosi. La Juve ha voglia, fame, convinzione di far bene. Scendiamo sempre in campo per vincere".