Esta es una de las fotos que más me gustan con vos hermano, fue un año hermoso donde aprendí muchísimo a tu lado. Ojalá que no sea el último y algún día volvamos a compartir un campo juntos! Te quiero mucho hermano y te deseo lo mejor en lo que viene @danialves23 Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 29 Giu 2017 alle ore 13:53 PDT

ha anche provato a portarlo con sé al Manchester City, ma il fatto che abbia detto no non signfica che l'amicizia sia finita. Anzi,è forse il più triste per l'addio del brasiliano, tanto che ha voluto dedicargli un saluto speciale su Instagram: "Questa è una delle mie foto preferite con te, fratello. È stato un anno bellissimo in cui ho imparato molto stando al tuo fianco. Speriamo di incontrarci di nuovo su un campo da calcio. Ti voglio bene, fratello, e ti auguro il meglio".