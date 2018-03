Al Training Center di Vinovo la Juventus vive una giornata di allenamenti e di grande divertimento. In attesa del rientro dei Nazionali, i bianconeri provano a recuperare le energie al meglio verso la partita di sabato contro il Milan. E Paulo Dybala è il più scatenato in spogliatoio: prima la foto insieme a Benedikt Howedes, atteso al rientro in campo al più presto, e poi l'inseguimento a Kwadwo Asamoah, che in mutande prova a sfuggirgli.



Trovate tutto nella nostra gallery dedicata.