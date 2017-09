Martedì sera, alle ore 20.45, al Camp Nou di Barcellona, Paulo Dybala e Lionel Messi si ritroveranno, ancora una volta da avversari: in realtà per l'ultima volta si sono visti pochi giorni fa, nella sfortunata parentesi nazionale con l'Argentina, nella quale nonostante la classe e la tecnica dei due numeri 10 l'Albiceleste non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro Uruguay e Venezuela, compromettendo seriamente la qualificazione al prossimo Mondiale in Russia. Clamorosamente, nessuno dei due si è rivelato decisivo, nessuno dei due è riuscito a indicare la strada. Ma martedì sarà un'altra storia, martedì Messi e Dybala si guarderanno in modo diverso, da rivali, da "quasi nemici".



MESSI VUOLE LA 'VENDETTA' - Le ultime volte che i due si sono trovati sullo stesso campo, con maglie diverse, la Joya ha letteralmente asfaltato la Pulga: correva l'undici aprile del 2017, i bianconeri rifilavano un pesante 3-0 ai blaugrana, con la doppietta di uno straordinario numero 21 (all'epoca), capace di oscurare letteralmente la stella di Messi. Una settimana dopo, al Camp Nou, la solfa non sarebbe cambiata: 0-0 con il fenomeno argentino vincitore di cinque Palloni d'Oro incapace di incidere e di trascinare i suoi alla remuntada, a differenza di quanto era avvenuto con il PSG qualche tempo prima. Messi, nonostante siano passati cinque mesi dall'occasione, non si è assolutamente dimenticato di quella debaclé, che oltre a costargli l'eliminazione dalla Champions, ha lasciato via libera al suo eterno rivale CR 7 per la conquista della Champions e del quinto Pallone d'Oro.



ORA AVVERSARI, POI COMPAGNI? - Per questo Messi martedì sarà più carico che mai: voglioso di dimostrare di essere ancora il numero 1 al cospetto di colui che molti ritengono sia il suo erede, nell'Argentina ma anche nel Barcellona. Infatti Dybala è sempre stato un obiettivo dei blaugrana, soprattutto dopo la cessione di Neymar al Psg: oltre a Dembele e Coutinho, il nome più caldo per la successione di O'Ney era proprio quello del Diez della Juventus. Secondo quanto trapela dalla Spagna, il club blaugrana aveva chiuso la trattativa con la Juve, ancora prima dell'addio del talento brasiliano: salvo poi un'importante marcia indietro della dirigenza bianconera, nel momento del caos provocato dalla cessione di Bonucci, e una palese volontà di Messi di non affrettare i tempi per portare il compagno di nazionale al Barcellona, forse per non avere "troppi galli nel pollaio", anche per un ego accentuato da parte dello stesso Dybala, sempre secondo quanto dicono in territorio iberico. Un affare che però in futuro potrebbe concretizzarsi, soprattutto se i catalani verseranno nelle casse del club di Torino i famosi 120 milioni richiesti per il cartellino dell'ex Palermo: che, dal canto suo, sarebbe orgoglioso di giocare accanto alla Pulga, ma soprattutto di poter essere il suo erede. Intanto, martedì, saranno ancora una volta rivali: che sia l'ultima in Spagna?



