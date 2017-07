Paulo Dybala è sempre al centro dei pensieri del Barcellona, sia per l'immediato - in caso di partenza di Neymar, direzione PSG -, sia per il futuro. I tifosi della Juve sono spaventati da una sua possibile partenza, ma lui, al termine della sfida di International Champions Cup con il Paris Saint-Germain, ha voluto spegnere le voci.



Ecco quanto dichiarato ai microfoni del sito ufficiale bianconero: "Sono felice alla Juventus, mi trovo bene e mi allenerò al massimo per disputare una grande stagione. È stata una bella partita, utile per allenarci fisicamente e per conoscere i compagni nuovi. Sono appena arrivati, ma il mister riuscirà a farli integrare nel gruppo".