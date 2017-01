Paulo Dybala, giù la maschera: come promesso sui propri social network l'attaccante della Juventus ha svelato il mistero sul significato della dybalamask, esultanza diventata una vera e propria moda in giro per il mondo. Nessuno dei tifosi che hanno partecipato al mini-concorso indetto dalla Joya ha indovinato, e allora Dybala ha provveduto con un video sul proprio profilo Facebook: "Voglio premiare i primi cinque che si sono avvicinati di più. La verità è che era la maschera di un gladiatore, penso che tutti nella vita affrontiamo dei problemi e delle delusioni, è per questo che in questo anno ho deciso di festeggiare ogni gol con la mia maschera. Perché tutti nella vita affrontiamo problemi e dobbiamo combatterli come un guerriero, anche se sembriamo sorridenti e felici".