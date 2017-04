Dopo Atalanta-Juventus 2-2, ai microfoni di Premium parla Paulo Dybala: "Siamo un po’ rammaricati anche per il primo tempo che abbiamo fatto, dove siamo stati troppo leziosi. Nel secondo tempo siamo migliorati ma torniamo a casa amareggiati. Il campionato non è per niente finito, se avessimo vinto avremmo mandato un grosso messaggio alla Roma. Per questo volevamo vincere. Distratti dalla sfida col Monaco? No, sapevamo che l’Atalanta qui ha sempre fatto bene. Dovevamo fare di più ma al Monaco penseremo da domani. Questo è punto importante ma noi volevamo vincere. Allegri e Buffon hanno detto che potrò essere tra i primi tre al mondo? Non sento pressione. Loro mi vogliono bene e pensano questo. Sono contento ma io penso solo a giocare e a fare bene per la squadra. Gomez con la Nazionale italiana? Il Papu penso che si senta argentino come me. Ha giocato in tutte le giovanili con l’Argentina, poi non so cosa sceglierà. In Argentina davanti siamo in tanti giocatori forti ma questo è solo uno stimolo per fare sempre meglio. Un giudizio su Mbappè? E’ un giovane che ha bruciato le tappe. Fare così tanti gol in Champions a 18 anni ha sorpreso molti. Ma noi dovremo stare attenti in Champions".