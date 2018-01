La Juve deve fare i conti con gli infortuni eccellenti che hanno colpito la squadra proprio nella settimana che avvicina alla sfida di Champions e li vede impegnati nella semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta a Bergamo. A cominciare da Paulo Dybala, che si sottoporrà a degli accertamenti clinici per valutare lo stato della sua lesione ai flessori della coscia destra: fermo dal 6 gennaio, la Joya farà una risonanza magnetica per valutare a che punto è la cicatrizzazione del muscolo. Se l'esame darà esito positivo non sarebbe strano pensare di vederlo in campo il 13 febbraio per la sfida contro il Tottenham allo Stadium. Di certo, si cercherà di non accelerare troppo i tempi per evitare guai peggiori, ma c'è ottimismo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, domani è invece il giorno fatidico per Juan Cuadrado che volerà in Germania per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Il responso dei luminari dirà se il colombiano deve continuare con le terapie o sarà costretto ad affrontare un'operazione chirurgica, che significherebbe un stop di almeno due mesi. Le uniche note positive che arrivano dall'infermeria riguardano Gigi Buffon e Claudio Marchisio: entrambi in gruppo da qualche giorno, saranno a disposizione per la semifinale di Coppa Italia a Bergamo.