Dalle strategie ai fatti. Il mercato della Juventus entra in una settimana determinante per definire tanti accordi delicati. A cominciare dall'operazione Wojciech Szczesny, imbastita addirittura prima di Cardiff ma poi non completata; giovedì scorso, i dirigenti bianconeri hanno definito l'intesa totale per il contratto del portiere polacco rientrato all'Arsenal dopo due anni alla Roma. Szczesny ha accettato su tutto, si sente già bianconero e lo ha comunicato ai Gunners: ora la Juve conta di concludere il discorso con l'Arsenal in tempi brevi, facendo scendere la richiesta. Contatti già all'inizio di questa settimana. Ma Szczesny affiancherà Buffon.



ALTRI ACQUISTI - Non solo il portiere, altri due acquisti sono tra le priorità su cui Marotta e Paratici stanno lavorando. Douglas Costa è impaziente, vuole lasciare il Bayern e l'intermediario Giovanni Branchini sta portando avanti la trattativa: c'è fiducia sul prestito con obbligo di riscatto, con la speranza di chiudere a breve, la Juve e Douglas si avvicinano. Mentre l'avvocato Bozzo sta conducendo l'operazione Federico Bernardeschi cercando di far ridurre la distanza tra l'offerta bianconera e la richiesta della Fiorentina: anche in questo caso, si procede spediti. Come per Szczesny. La nuova Juve prende forma.