Con l'acquisto di Gagliardini, il mercato dell'Inter sembra chiuso: i nerazzurri, infatti, per non rischiare di superare i parametri imposti dal fair play finanziario pare abbiano abbandonato l'idea di portare a Milano ulteriori rinforzi, neanche Ricardo Rodriguez, tra i migliori interpreti ad oggi del ruolo di terzino sinistro in Europa. Secondo The Metro, infatti, l'Inter è stata superata da Juve e Arsenal nella corsa al terzino del Wolfsburg: i tedeschi, tuttavia, continuano a chiedere una cifra spropositata per il terzino svizzero, che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e che è attualmente fuori portata anche per i bianconeri e i gunners.