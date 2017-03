Juventus e Barcellona sono due delle squadre interessate a Vinicius Junior che, a detta dei media sudamericani, sarebbe il 'nuovo Neymar'. L'attaccante 16enne del Flamengo ha stregato tutti gli osservatori europei durante l'ultimo Sub17 tanto che proprio il Barcellona sarebbe in pole per il suo acquisto una volta compiuta la maggiore età. La leggenda verdeoro Zico, però, avverte le pretendenti per il giocatore che il suo club valuta già 30 milioni di euro. “Molti giocatori come Rafinha, Thomás, Lorran, Muralha e Adryan si sono persi. La testa è molto importante e anche chi ti sta attorno", ha riferito ai media sudamericani Zico.