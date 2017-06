Dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per lungo tempo, Rolando Mandragora può lasciare momentaneamente la Juventus e trasferirsi in un club che gli consenta di giocare con continuità. Secondo Sky Sport, non mancherebbero i club disposti ad accoglierlo: in particolare sarebbero tre le società interessate al ragazzo: il Genoa (e si tratterebbe di un ritorno), la Spal e il Verona,